Skutečně, byli jsme mrtví, přiznal Modrič. Co tedy strhující bitvu Realu s Chelsea rozhodlo?

Těžko rozsoudit, které z mužstev prokázalo v úterní noci na madridském Santiago Bernabéu větší charakter, vůli a nezlomnost. „My tohle všechno měli. Charakter, touhu, soudržnost. Proto je porážka pro nás tak sladká,“ chlubil se Luka Modrič po postupu Realu do semifinále Ligy mistrů. „My také. Bylo to pro nás postoupit, nebo zemřít,“ trumfoval se s Modričem do mikrofonu BT Sport obránce Chelsea Antonio Rüdiger poté, co se deset minut před koncem základní hrací doby rozplynul sen obhájce titulu, že je vše zachráněno a šokující prohra 1:3 z prvního čtvrtfinále odčiněna.

Foto: Paul Childs, Reuters Zdrcený trenér Chelsea Thomas Tuchel.Foto : Paul Childs, Reuters

Chelsea byla v tu chvíli v semifinále. Vedla 3:0, navíc jí nebyl uznán gól Alonsa, který si sáhl na míč rukou ještě před tím, než vystřelil. A hlavně - Real byl mrtvý. Tedy, zdánlivě. „To je právě to, co Real odlišuje od ostatních. Jiné týmy by za stavu 0:3 kapitulovaly, zatímco hráči Realu mají tolik zkušeností, že ví, jak zůstat ve hře. Ví prostě, že stále existuje příležitost, a když se naskytne, oni ji využijí," rozebíral anglický internacionál Rio Ferdinand zvrat, k němuž ve strhujícím duelu došlo. Foto: Juan Medina, Reuters Karim Benzema vystřelil v prodloužení Realu postup.Foto : Juan Medina, Reuters Střídající Rodrygo po dvou minutách na hřišti poslal zápas do prodloužení, Real vstal z mrtvých a autor hattricku v prvním duelu Benzema v něm Bílému baletu zachránil účast v semifinále. Mimochodem už desátou v řadě a jednatřicátou v historii Ligy mistrů. „Skutečně jsme byli mrtví, dokud jsme nevstřelili první branku. Chelsea nám ovšem před tím dala tři, ale přitom nemohu říct, že jsme hráli špatně. Oni prostě dobře využívali své šance a stříleli góly. Ale my si věřili, i když jsme byli mrtví. Bojovali jsme, projevili charakter, pomohly nám změny, které trenér udělal, stejně jako fanoušci podporující nás, i když jsme prohrávali už 0:3," rozebíral umírání a postupné probouzení Modrič, který fantastickou přihrávkou adresovanou Rodrygovi zavelel k obratu. Luka Modrić is 36.#UCL pic.twitter.com/IeB6AIAMA3 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 12, 2022 „Přitom jen málo týmů přijede na San Bernabéu a ovládne zápas jako my. Jenže když děláte takové chyby, jakých jsme se dopouštěli, pak jste Realem ztrestání," jen těžce skousával Rüdiger vyřazené své Chelsea, o něž se v prodloužení postaral Benzema. „Zklamaní jsme, ale takovéto porážky jsou ze sorty těch, jež dokážeme strávit a spolknout. Nechali jsme na hřišti všechno, nemáme čeho litovat. Ukázali jsme kvalitu a charakter, který má můj tým v sobě a kvůli kterému si zasloužil postoupit," přemítal i trenér Chelsea Thomas Tuchel, zda opravdu rozhodoval jen charakter, vůle a nezlomnost. Nebylo to hlavně o zkušenostech, o nichž mluvil Rio Ferdinand? „A také o Modričovi a Benzemovi, velkých individualitách, které má Real," přidával Rüdiger. Foto: Paul Childs, Reuters Antonio Rüdiger vstřelil druhý gól Chelsea.Foto : Paul Childs, Reuters „Stejně tak o smůle, kterou jsme měli my. O neuznaném gólu po situaci, kterou nešel rozhodčí sám zkontrolovat. O verdiktech sudích 51:49 pro Real v obou utkáních. Ale tak je to vždycky, když hrajete v Lize mistrů s Realem," dával Tuchel najevo pocit křivdy umocněný i pohledem na svého trenérského kolegu Ancelottiho smějícího se a dobře se bavícího s polským rozhodčím Marciniakem.

