Slavia odpuštěna! Sýkora poslal dvěma góly Plzeň do Evropy: Ještě nekončíme

„Jsem rád, že jsem zpátky. Měl jsem v polské Poznani stále platnou smlouvu, takže jsem tam odjel na přípravu. S Viktorkou a s trenérem jsem byl ale stále v kontaktu, takže jsem uvítal, že jsem se mohl vrátit. Cítím se tu fantasticky, prožívám krásné období kariéry a myslím, že to je na mé hře vidět," netajil Sýkora, který v předchozí sezoně v Plzni hostoval právě jako hráč Poznaně.

Viktorii pomohl k mistrovskému titulu, v úvodu nové sezony s ní úspěšně táhne pohárovou Evropou. „Vrátil jsem se domů, kde se mi hraje skvěle, protože Viktorku mám odmala v srdci. Vyrůstal jsem tady, dala mi maximum, plzeňská kabina je prostě fantastická," přiznával, že po štacích v Liberci, Slavii, Spartě, Brně i třeba Poznani jako by ho po návratu do Plzně polili živou vodou.

„Nevím, jestli to byl dnes jeden z mých nejpovedenějších zápasů v kariéře. Od prvního doteku s míčem jsem ale cítil, že mi to půjde a jsem rád, že jsem klukům pomohl. Neřekl bych ale, že jsem podal nadprůměrný výkon. Spoluhráči mně k němu pomohli, protože celé mužstvo hrálo výborně," odmítal autor dvou gólů a jedné asistence superlativy, které se na jeho adresu po pětibrankové výhře nad HJK Helsinky pochopitelně snášely.

„Kdybychom hned v úvodu inkasovali gól, zápas by asi vypadal jinak," připomínal Sýkora obrovskou šanci, do které se už po pěti minutách dostal hostující Radulovič.

„Určitě by nás to však nepoložilo. Po minulé sezoně je naše mužstvo mentálně hodně silné. Šanci Finů jsme přežili, sami dali rychlý gól a pak už jsme předváděli pěkný fotbal se spoustou branek. Zápas se nám prostě povedl. A mé trefy? Možná bylo dobře, že jsem neměl moc času přemýšlet, protože v opačném případě by třeba v síti neskončily."