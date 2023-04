Spalletti po porážce v Miláně kritizoval rozhodčího i vlastní fanoušky. Absurdní atmosféra, diví se

"Každá absence je v téhle fázi sezony zničující, ale máme hráče, kteří mohou díry zacelit. Proto jsme tam, kde jsme. Mužstvu věříme. Jsme smutní, že jsme přišlo o Anguissu, přijde mi to nespravedlivé," řekl Spalletti v televizním rozhovoru.

Zpočátku se nechtěl vyjadřovat k výkonu sudího Kovácse, ale nakonec se neudržel. "Když se podíváte, za co dostal žlutou kartu Zieliňski a za co ji nedostal (domácí) Krunič...," poznamenal čtyřiašedesátiletý trenér.

Nechápal, že milánský Rafael Leao v prvním poločase po zahozené šanci rozkopal rohový praporek a vyvázl bez žluté karty. "Mluvíte o velkých gestech a o Kimovi. Tak mi řekněte o tom rohovém praporku? Jaký vzkaz asi vyšlete dětem, když v zápalu vzteku můžete klidně zdemolovat věci na hřišti?" prohlásil Spaletti. "Máte to všechno jasně před sebou. Ani nemusím verdikty rozhodčího komentovat, můžete se podívat sami," přidal.

"Bylo to neuvěřitelné a nikdy jim to nezapomenu. Doma jsme slyšeli jenom 1000 slavících fanoušků z Milána. Hráči jsou citliví a vnímají atmosféru kolem sebe. Pokud se to bude opakovat v odvetě, seberu se a odejdu domů. Je nepochopitelné, že jsme hráli v takové absurdní atmosféře. Byli jsme rukojmí," uvedl Spalletti.