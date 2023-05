Sparta má skupinu v pohárech jistou, v cestě do Ligy mistrů může stát Slovan Bratislava

„Opravdu věřím, že se s tímto mužstvem můžeme do skupiny Ligy mistrů dostat. Tým na to určitě máme. Když vezmu, jak jsme většinu jara dokázali na hřišti dominovat, šance určitě je," přizvukuje mu brankář Matěj Kovář.

Pokud Sparta z 3. předkola postoupí, bude mít jistotu minimálně skupiny Evropské ligy. Když vypadne, zbude jí play off Evropské ligy. Pokud by vypadla i v něm, půjde do skupiny Konferenční ligy.

Slavia jako vítěz domácího poháru vstoupí do pohárů podobně jako loni Slovácko ve 3. předkole Evropské ligy. Tam narazí na poražený tým z 2. předkola nemistrovské části Ligy mistrů. Sešívaní by tak případně po roce mohli znovu hrát s Panathinaikosem Atény. Možností je třeba i Servette Ženeva.

Pokud by slávisté ve 3. předkole Evropské ligy vypadli, měli by druhý pokus o skupinu v závěrečném play off Konferenční ligy. V něm by byli díky příznivému koeficientu nasazeni.