Specialista na Liverpool opět udeřil. Vinícius se po destrukci defenzivy Reds utápí v komplimentech

A aby také šetřil. Brazilský šikula odehrál bez přehánění naprosto fantastické utkání. Nejprve vlil matnému Realu krev do žil v 21. minutě. To Bílý balet po zpackaném vstupu do utkání prohrával o dvě branky, chirurgicky přesný obstřel pravačkou na zadní tyč ale znamenal kontaktní gól. „Světová extratřída. Všude okolo byli obránci, neměl prakticky žádný prostor, i přesto ale balon parádně zatočil do rohu branky," ocenil kvalitu zakončení Viníciuse Alan Shearer, historicky nejlepší střelec Premier League.