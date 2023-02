Famózní obrat Realu způsobil rekordní ostudu Liverpoolu. Benzema cílí na obhajobu

Namlsaní fanoušci na Anfield Road ale do pauzy dostali dva pořádně tvrdé direkty z kopaček brazilského šikuly Viníciuse Júniora. Ten nejprve srovnal ukázkovým obstřelem na zadní tyč a následně dostal dáreček od brankáře Alissona. Jednička Liverpoolu totiž při snaze o konstruktivní rozehrávku nastřelila svého krajana, od jehož nohy se míč perfektním lobem odrazil přímo do svatyně Reds. „Udělali jsme příliš mnoho chyb a byli potrestáni," smutnil kapitán Jordan Henderson.

On a jeho spoluhráči se navíc zapsali černým písmem do kroniky liverpoolské kopané. Až do včerejška totiž platilo, že Reds v evropských pohárech na Anfieldu nikdy neinkasovali více než tři branky. A vyfasovat navíc ještě „bůra" poté, co v 15. minutě doma držíte dvoubrankový náskok, je pořádná rána pro psychiku. „Liverpool byl vzadu naprosto bezradný," nebral si servítky s bráněním anglického mužstva internacionál Alan Shearer. „Pět obdržených branek ukazuje, jak na tom momentálně jsou," přisadil si bývalý středopolař Liverpoolu Adam Lallana.