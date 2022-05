UEFA uvažuje o předsezonním turnaji pro čtyři kluby z Ligy mistrů

UEFA se k tomu údajně odhodlala poté, co neuspěla s návrhem, že by Ligu mistrů zakončilo tzv. Final Four. Podobným formátem semifinále na jedno utkání a finále se už hrálo před dvěma lety v Lisabonu v době pandemie koronaviru.

Podle AP se však UEFA nápadu na Final Four nevzdala a od předsezonního turnaje si slibuje, že otestuje, jaký bude ohlas mezi kluby. A především by si unie mohla vyzkoušet uspořádání takové akce mimo Evropu.

O tom, které celky by se turnaje zúčastnily, zatím představitelé UEFA nejednali. Nejspíš by to však znamenalo konec účasti vítěze Ligy mistrů v evropském Superpoháru, ve kterém by nově proti sobě měli hrát šampioni Evropské ligy a nové Konferenční ligy.