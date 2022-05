Od sezony 2024/25 bude mít Liga mistrů 36 účastníků, sehrají osm zápasů

Od ročníku 2024/25 dostanou dvě ze čtyř dodatečných míst v Lize mistrů ty asociace, jejichž kluby v předchozím pohárovém ročníku dosáhly nejlepších výsledků. Pokud by toto pravidlo platilo už od této sezony, získaly by pozice navíc Anglie a Nizozemsko. Z Premier League by se tak do Ligy mistrů dostalo pět místo současných čtyř mužstev a z Eredivisie by se přímo kvalifikovaly dva celky místo jednoho.