United už pět let bez trofeje! Zažil Ronaldo derniéru v Lize mistrů?

O krachu United v Lize mistrů rozhodl brazilský obránce Lodi svým premiérovým gólem v Lize mistrů. Úvodní duel ve Španělsku skončil remízou 1:1. Manchester je tak už pět let bez trofeje. „Není dobré, že jsme tak dlouho nezískali žádnou trofeje. Je to těžké pro klub, pro nás i pro fanoušky. Jsme v obtížné situaci, musíme bojovat dál. S Atlétikem jsme prostě nebyli dost dobří, je složité vyjádřit slovy, jak se v tuto chvíli cítíme," prohlásil brankář David de Gea.

Odehráli jsme velmi dobrý první poločas, ale nedokázali jsme to přetavit v góly. Inkasovaná branka před přestávkou nám život nijak neusnadnila. Ve druhém poločase se hra často přerušovala, pořád někdo ležel na trávníku. Nastavené čtyři minuty byly špatný vtip," doplnil trenér United Ralf Rangnick, na kterého se po utkání snesla kritika ze strany bývalých hvězd Manchesteru.

„Nechápu, jak mohl být Ralf Rangnick vybrán jako trenér tohoto klubu. V týmu je přitom velký potenciál. Úplně první věc, kterou musí Manchester udělat, aby se znovu přiblížil k trofejím, je získat správného trenéra. Kdyby ho vedl kouč Atlétika Diego Simeone, šel by dál," prohlásila ve studiu BT Sport někdejší opora United Paul Scholes.

Domácí nespasil ani Ronaldo, který o víkendu nasázel hattrick Tottenhamu v Premier League. Netrefil se za celý zápas ani jednou mezi tyče. Stalo se mu teprve potřetí, že by v Lize mistrů nevystřelil na soupeřovu bránu.

Na Ostrovech se bezprostředně po utkání objevily hlasy, že šlo dost možná o derniéru Ronalda v Champions League. Hvězdnému Portugalci je 37 let, navíc forma Manchesteru nevzbuzuje naděje, že si zajistí účast v příštím ročníku prestižní soutěže. V tabulce anglické ligy je pátý, bod za Arsenalem. Jenže Gunners mají k dobru tři zápasy.

United prohráli s Atlétikem poprvé od sezony 1991/1992. Madridský celek si triumfem zajistil zápis do historie Ligy mistrů. Je jediným týmem, který skolil z cesty všechny tři anglické vítěze soutěže ve vyřazovací fázi. Chelsea v semifinále (2014), Liverpool v osmifinále (2020) a nyní Manchester.

„Jsem šťastný. Tolik lidí tvrdě pracuje, abychom mohli zažít tyto okamžiky. Byl to skvělý výkon od kluků, jeden z našich nejlepších zápasů v této sezóně. Obrana byla skvělá, brankář Oblak dodával mužstvu klid. Předvedli jsme týmový výkon," pochvaloval si trenér Diego Simeone. „Pro mě je Jan Oblak nejlepší brankář na světě, na Old Trafford to znovu ukázal," doplnil kapitán Koke.