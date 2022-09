Viktoria patří k největším outsiderům Ligy mistrů, podle expertů Barcelonu nezaskočí

V minulosti se Barcelona s Plzní střetla již dvakrát a vždy šla do vedení už v první půli. Podobný výsledek tipéři a sázkaři vidí i v tomto utkání. Rozdíl v kvalitě obou kádrů je zřejmý a nelze si dost dobře představit, že by Plzeň dokázala odolávat útočné síle, jakou představuje Lewandowski, Fati či Dembele.

Jakýkoli bodový zisk Viktorie by tak byl velkým překvapením, ostatně stejně jako postup do jarní fáze evropských pohárů. Šance, že by za sebou tým kouče Michala Bílka nechal alespoň jednoho soupeře, není příliš velká, ale dokud žije, určitě se o ni popere. Kurz na umístění do 3. místa ve skupině má Plzeň 6:1. Bayern ale bude podle bookmakerů do 3. místa zcela jistě, kurz chybí, Barcelona 1,01:1 a Inter 1,04:1.