Plzeňští fanoušci dorazili do Barcelony. Jaký bude večer výsledek? Vyhrajeme přece 2:1, smějí se

Do jednoho mají jasno, jak středeční utkání na Camp Nou dopadne. „Je to jednoduchý, vyhrajeme přece dva jedna," smějí se unisono. Narážejí tím na obligátní plzeňský výsledek pod koučem Michalem Bílkem. Viktoriáni sice drží neporazitelnost už 34 zápasů, s ohledem na sílu Barcelony by se však jednalo o senzaci, pokud by dosáhli alespoň na remízu. Budou mít večer Výjezďáci důvod k radosti, nebo budou muset strávit výhru Barcelony?