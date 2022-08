Viktoriáni přemůžou šerify i podruhé a postoupí, avizují experti

Viktoriáni přemůžou šerify i podruhé a postoupí v kvalifikaci o Ligu mistrů do posledního dějství. Tak lze přeložit kurzy a sázkové náběry tipujících. Plzeň překvapila v prvním duelu, porazila Tiraspol a v odvetě by si měla postup pohlídat.

„Plzeň do čtvrtého předkola postoupí, sice to nebude tak dominantním způsobem jako proti Helsinkám, ale že viktoriáni vstřelí v kurzu 1,73:1 více než 1,5 branek, mi přijde reálné," tvrdí Hanák.

Viktoria je doma velice silná a neponechá nic náhodě. Stejně jako proti HJK bude chtít co nejdříve rozhodnout. Sázkaři věří, že se klidně může opakovat situace jako proti Helsinkám, kdy Plzeň doma finský klub jednoduše smázla. Sází tak i na to, že Viktoria vstřelí 4 a více branek (7,89:1).

Optimismus jde ještě dál. Bookmakeři v tuto chvíli dokonce věří, že Plzeň má celkem blízko do skupinové fáze LM. „Není to ani padesát na padesát, teď už se přikláníme k tomu, že to Plzeň zvládne. Po Tiraspolu by měla rozhodně hratelné kluby Ferencváros nebo Karabach," vysvětluje optimisticky Urbanec.