Postup přes Tiraspol je lákavý. Ve hře je balík, téměř 300 milionů korun!

„Víme dobře, o co s Tiraspolem budeme hrát," uvědomuje si trenér Michal Bílek. Plzeň si postupem přes HJK Helsinky v předešlém předkole zajistila minimálně účast ve skupině Konferenční ligy. Jenže chce víc. I co se týká bonusů. Za postup do Konferenční ligy by získala něco přes 70 milionů korun, jenže účastí v play off Champions League až čtyřnásobek.