Xavi: Jak bych k zápasu v Plzni přistoupil jako hráč? Na dvě stě procent, ujistil kouč Barcelony

„Mají motivaci vždycky, i v přáteláku. Hrají za Barcelonu, za nejlepší klub na světě. Je pro ně privilegium nosit její dres. Nepřáli jsme si tuto situaci v Lize mistrů, chtěli jsme postoupit do osmifinále. Ale jsme profíci, dáme do utkání všechno," prohlásil legendární španělský záložník, který vyhrál mistrovsví světa, dvakrát EURO a čtyřikrát Champions League.

Když k němu od španělských novinářů přilétla otázka, jak by přistoupil k zápasu v Plzni jako hráč, měl po ruce bleskovou odpověď. „Hrál bych na dvě stě procent. Vždycky jsem chtěl vyhrávat a předvést dobrý výkon. Stejně tak to mají současní hráči Barcelony. Klidně by si šli rádi zahrát i do parku s kamarády," pověděl Xavi.