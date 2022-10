Hejda: Lewandowského jsem si užil na Camp Nou až až, v Plzni mi chybět nebude!

O Lewandowském se plzeňským obráncům dost možná zdálo ještě několik dnů po utkání na Camp Nou . Není divu, že stoper Lukáš Hejda neúčast polského kanonýra vítá. „Osobně mi nevadí, že tady není, užil jsem si ho na Camp Nou až až. Pro fanoušky je to mínus, určitě ho chtěli vidět. Mně ale chybět nebude," culil se Hejda.

Zároveň však dodal, že španělský tým absencí Lewandowského příliš neutrpí. „Barcelona si pojede svoje, čeká nás pořádná dřina. Dáme do zápasu maximum, uvidíme, na co to bude stačit," dodal plzeňský kapitán. „Lewandowski ukázal v prvním zápase svoje kvality. Nejen v šestnáctce, byl totiž nesmírně platný po celém hřišti. Ale nemyslím si, že Barcelona bude měnit způsob hry," doplnil kouč Bílek.