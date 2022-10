Bílek před posledním zápasem v Lize mistrů: Barcelona nebude slabší, ale chceme se dobře rozloučit

Jaký zápas čekáte?

Těžký a složitý, protože kvalita Barcelony je obrovská. Ale je to poslední zápas ve skupině a my uděláme maximum pro to, aby výsledek pro nás byl přijatelný. Všichni hráči se na zápas s Barcelonou nesmírně těší, bude to obrovský svátek. Navíc nás doma poženou fanoušci a budou nás podporovat.

Myslíte, že Barcelona bude hrát jinak, když jí bude chybět zraněný kanonýr Robert Lewandowski?

Svoje kvality ukázal už v prvním zápase proti nám - nejen v pokutovém území, ale na celém hřišti. Byl nesmírně platný, ale nemyslím si, že Barcelona bude měnit způsob hry. Čili kombinační hra, hodně krátkých přihrávek a spousta náběhů za obranu.

Foto: Hoppe Sven, ČTK Trenér Michal Bílek na tiskové konferenciFoto : Hoppe Sven, ČTK

Cítíte úlevu, že Lewandowski nebude hrát, nebo vás to mrzí kvůli fanouškům?

Je to výjimečný hráč, ale nemyslím, že Barcelona bez něj bude slabší. Když se podíváte na její soupisku a všechna ta jména, je to obrovská kvalita. Na druhou stranu myslím, že by naši diváci chtěli Lewandowského vidět, protože se jedná o naprostou extratřídu.

Barcelona obvykle nedostává moc gólů, ovšem v Plzni bude její obrana kvůli rozsáhlé marodce prořídlá. Chcete toho využít a pokusit se hrát víc ofenzivně?

Chceme dosáhnout dobrého výsledku a k tomu je samozřejmě potřeba, abychom hráli hodně aktivně a s cílem vstřelit gól. Hrajeme poslední utkání ve skupině a chceme udělat maximum pro to, aby výsledek pro nás byl dobrý. Vím, že soupeři budou chybět někteří střední obránci, na druhou stranu si nemyslím, že Barcelona bude v defenzivě slabší. Má nesmírnou kvalitu na všech postech a nečeká nás lehčí utkání jen kvůli tomu, že někteří hráči nepřijeli.

Jak těžké je pro vás skládat sestavu, když máte tolik zraněných a vykartovaného křídelníka Jhona Mosqueru?

Podobné to bylo už na víkendové lize ve Zlíně, i když teď nás čeká nepoměrně těžší utkání. Myslím ale, že všichni hráči, kteří nastoupí ať v základu nebo z lavičky, odvedou maximum. Je nepříjemné, že máme tolik zraněných, hlavně v ofenzivě, ale nedá se nic dělat. Neovlivníte to a musíte s tím počítat, zvlášť teď ke konci podzimní části.

Bude tedy sestava stejná jako ve Zlíně, kde jste vyhráli 3:0, nebo přemýšlíte o změnách i kvůli sobotnímu ligovému šlágru se Spartou?

Sestava by mohla být stejná jako ve Zlíně, a pokud nebude stejná, tak bude jiná. (usmívá se) Když se podíváte na naši soupisku, není moc prostor na velké změny. Máme spoustu hráčů mimo a není to pro nás příjemná situace. Na druhou stranu, všichni, kteří jsou zdraví, jsou v plné síle a připravení odevzdat maximum. O tom jsem přesvědčený.

Redakce O2 TV Sport chystá k přenosu Plzně s Barcelonou rozsáhlé studio, které bude přímo na plzeňském stadionu. Duo moderátorů Petr Svěcený a Libor Bouček zahájí vysílání ve 20:00 hodin na kanále Premier Sport 2. Představí se celá řada zajímavých hostů. Dorazí například trenér Pavel Vrba, sportovní ředitel Plzně Daniel Kolář nebo expert Miroslav Jirkal. Aktuální informace přímo z hrací plochy bude přinášet reportér Radek Šilhan. Samotným zápasem pak provedou komentátoři ve složení Jan Homolka a Aleš Svoboda.

Chtěli byste navázat na druhý poločas posledního domácího zápasu s Bayernem (2:4), kdy jste vstřelili dva góly?