Mnichov (od našeho zpravodaje) - Jen tržní cena obránce Bayernu Pavarda je vyšší než kompletního kádru Plzně. Už tohle byl před utkáním jasný signál, že půjde o nerovný souboj. A dění na trávníku to absolutně potvrdilo. Plzeň v defenzívě nestíhala, domácí si dělali, co chtěli.

Viktoria navíc proti šestinásobnému vítězi Champions League nastoupila bez své jedničky Jindřicha Staňka, který stále nedoléčil zranění ramene. Dvojka Marián Tvrdoň sice zaskočil už v sobotní lize na Bohemians. Před 75 tisíci diváky v Allianz Aréně to však byl pro 28letého Slováka, který ještě loni na jaře chytal za druholigové Ústí nad Labem, křest ohněm. Kvůli vyloučení s Interem Milán navíc chyběl záložník Pavel Bucha.

Západočechy povzbuzovaly čtyři tisícovky fanoušků, kteří seděli v nejvyšším sektoru Allianz Areny, ale českému mistrovi nebyla jejich podpora nic platná. Překvapivě to sice byl on, kdo první podnikl nebezpečnou akci, jenže už ve 13. minutě lovil Tvrdoň podruhé míč ze sítě. Nejprve Sané prošel před šestnáctku a levačkou trefil náramně pod břevno, poté se prosadil zblízka Gnabry.

Když se v 21. minutě trefil Mané, byli domácí v euforii, naopak Plzeňští upadli do obrovské frustrace. Byli by jistě nejraději, kdyby hlavní rozhodčí odpískal konec. Jenže ten byl daleko. A ve vzduchu visela nepříjemná otázka, kolik branek Bayern nebohému soupeři ještě naloží. Do přestávky žádný, byť několikrát mu byl blízko.