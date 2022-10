Zkouší Plzeň přechytračit Bayern? V Mnichově to neřeší, je jim to jedno, má jasno kouč

Jindřich Staněk je v tuzemsku bez debaty brankářskou jedničkou. Vyrostl ve velkou osobnost a o místo mezi tyčemi jej může v současnosti připravit jen zranění. A právě kvůli zdravotním trablům vynechal gólman ligový duel v Ďolíčku. „Plzeň tam získala bod. Myslím, že jsou ve Viktorce rádi, že to mají za sebou," ohlíží se Saňák za jedním ze šlágrů uplynulého kola nejvyšší soutěže.

Teď ale nastoupí Viktoria, při vší úctě k vršovickým Klokanům, proti soupeři jiného kalibru. „Čeká je gigant. Tady se sice před víkendem říkalo, že nemá Bayern formu, když čtyřikrát remizoval. Jenže oni stejně hráli dobře, měli jen nedobrou koncovku. Teď ale dali čtyři góly Leverkusenu," zamýšlí se v Přímáku expert nad formou německého mistra.

Saňák čeká, že dostane defenziva Viktorie pořádně zabrat. „Plzeň měla s Bayernem hrát dřív, když se netrefovali do brány. Jinak je čeká peklo," dodává asistent kouč v olomoucké Sigmě. Je jasné, že ofenziva Bayernu dostala ránu, když do Barcelony odešel bombarďák Lewandowski. Jeho souhra se zkušeným Thomasem Müllerem fungovala na jedničku. „Ti dva mohli hrát spolu poslepu. Chemie s Maném ale začne za chvilku také fungovat. Nebude to trvat dlouho," je přesvědčen Saňák.

K tomu je brát v úvahu skvělé služby, které v barvách Bayernu odvádí Joshua Kimmich. „Posílal jsem synovi video, jakým způsobem monitoruje prostor před přihrávkou, aby to bral jako podnět do tréninku," hlásí s obdivem trenér.

Moderátor pořadu Radek Šilhan přidává osobní vzpomínku na Kimmicha. „Ještě když hrál druhou ligu v Lipsku, tak mi tam pánové říkali, že bude jednou kapitánem německého národního týmu, a to mu bylo devatenáct let. Oni to všichni věděli a na tuhle roli ho systematicky připravovali," tvrdí expert O2 TV.

Plzeň řeší před duelem Ligy mistrů problém s marodkou. Dlouhodobě je zraněný Řezník, nehraje Kliment a Sýkora, nejasná je situace kolem Kopice. Naposledy scházel v sestavě i brankář Jindřich Staněk. „To bude velký problém, ale obrovská pohádka pro Mariána Tvrdoně. Ten ještě před rokem a půl byl v druholigovém Ústí," upozorňuje Šilhan.

„Na Bohemce se předvedl dobře, dostal se do toho, ale Jindra bude strašně chybět. Pro stopery, i když Marián chytal skvěle, tam bude chybět Jindrův klid a žvejkání. Je jasné že Staněk je momentálně náš nejlepší brankář," myslí si Saňák, který se směje myšlence, že by Plzeň hrála taktickou hru s Bayernem už před výkopem, když vyhlásila, že Staněk nebude na utkání připraven. „Napadlo mě to. Ale Bayern je velkoklub, jako v Čechách Sparta. Dívá se jen a jen na sebe," naznačuje Saňák, že pro mnichovský klub není absence Staňka zásadnější téma.