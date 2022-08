Zvedají se ze dna! České kluby si frontálním útokem berou zpátky pět míst v Evropě

Trpí u dna, kterým pouze čtyřnásobné zastoupení po hojnějších sezonách je. Český fotbal má ovšem po tučném týdnu reálnou naději, že bude zase líp. Plzeň, Slavia a Slovácko prošly z play off do základních skupin, takže se mohou ve zbytku sezony postarat, aby tuzemské kluby získaly zpátky pět místenek při nasazování do evropských pohárových soutěží. České kluby poskočily v žebříčku národních koeficientů na 13. místo. Patnáctá pozice jako poslední znamená pět zástupců na evropské scéně.

Všechno je zase na dobré cestě. Po kvalifikaci mají Češi téměř bodový náskok na 16. příčku, a navíc trojí zastoupení v základních skupinách. Česká republika vstupovala do pohárové sezony kvůli poklesu v žebříčku poprvé od ročníku 2014/15 jen s čtyřmi zástupci. Sparta sice vypadla hned ve 2. předkole Konferenční ligy s Vikingem Stavanger, zbylé tři týmy se ale z kvalifikace dokázaly probojovat do skupiny. Aktuálně se hraje o nasazení až do přespříštího ročníku, pro sezonu 2023/24 už je rozhodnuto o tom, že Češi budou mít znovu jen čtyři zástupce. Bitva o klíčovou první patnáctku 12. Norsko 26,750 2/4 13. Česká rep. 26,550 3/4 14. Švýcarsko 26,425 2/4 15. Rusko 26,215 0 16. Ukrajina 25,700 3/5 17. Řecko 24,725 1/4 18. Chorvatsko 24,650 1/4 19. Dánsko 24,625 3/5 20. Izrael 23,000 2/4 Zlomek udává, kolik zástupců pokračuje/kolik jich sezonu zahájilo. Tuzemské týmy se po vydařeném týdnu dokázaly dostat před čtrnácté Švýcarsko, patnácté Rusko a šestnáctou Ukrajinu. Ruská mužstva v sezoně pohárů kvůli válce na Ukrajině nestartují. Aby český fotbal ztratil postavení v elitní patnáctce, musely by ho během sezony předstihnout tři země. České kluby mohou pošilhávat i po 12. místě, na kterém aktuálně figurují Norové. Drží nepatrný náskok 0,2 bodu, navíc budou mít v osudí už jen dva kluby. Dvanáctá pozice při příznivé shodě okolností může pro šampiona zaručovat přímé místo ve skupině Ligy mistrů, UEFA však zatím neoznámila postupový list pro sezonu 2024/25. Naposledy přímo do hlavní fáze nejprestižnější soutěže prošla v roce 2018 Plzeň. Právě Viktoria v nové sezoně přispěla koeficientu nejvíce. Český šampion prošel v Lize mistrů přes tři předkola, z šesti zápasů pětkrát vyhrál a jednou remizoval a v součtu se čtyřmi bonusovými body za postup do skupiny získal devět a půl bodu. Plzeň se tak stala vůbec nejúspěšnějším klubem z celé letošní kvalifikace.