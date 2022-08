Vysvobození! Trpišovský už měl nervy z penalt, epický postup pak překonal památný triumf nad Sevillou

Fotogalerie +11

Fotbalový bůh nejspíš moc dobře ví, jak moc kouč sešívaných nesnáší penalty. Když je Slavia kope, zaleze Jindřich Trpišovský raději do tunelu, aby se nemusel dívat na vlastní oči.

Ve čtvrtek večer v odvetě play off s Čenstochovou zažil teprve druhé prodloužení v Evropě se Slavií. A na rozstřel nakonec znovu těsně nedošlo.

Sestřih utkání Slavia - RakówVideo : O2 TV Sport

„Závěr už byl strašně rozkouskovaný, každý osobní souboj na obou stranách byl faul. Nikdo se moc do ničeho nemohl dostat. Když padl gól, nevím, jestli jsem měl větší radost z blízkosti postupu, nebo z toho, že nejsou penalty," uculuje se Trpišovský.

„V hlavě jsem si od 118. minuty promýšlel, jak to uděláme. Jací mohou jít střelci, koho pošleme, na kolik to necháme na hráčích a nakolik to určíme. Mám taky v hlavně takový pocit, že domácí týmy většinou penalty nezvládají. Z větší části je tíha okamžiku jednodušší pro hosty," líčí trenér, jaké nervy z rozstřelu už v závěru prodloužení měl.

„Abych pravdu řekl, gól jsem bral jako velké vysvobození, z hlediska euforie je navíc lepší postoupit gólem ze hry spíš než na penalty. Bylo to sice trochu nebezpečné pro naše některé spolupracovníky, ale skvělý zážitek (smích). Samozřejmě bych mluvil jinak, kdybychom gól dostali. Jsem ale strašně rád, že fotbal rozhodl gól ze hry, a ne loterie penalt."

Pohádkový závěr, rozplýval se Ivan Schranz. Olie mě fantasticky našel a potom byla euforieVideo : Sport.cz

K pamětníkům památného postupu proti Seville patří záložník Petr Ševčík. Může srovnávat.

„Stoprocentně. Je to úplně stejný pocit. Krása. Ani nevím, co k tomu teď více říct. Jsem plný dojmů, šťastný za kluky, za celý mančaft. Celý týden jsme si říkali, co musíme zlepšit. Už s Pardubicemi jsme do toho chtěli vletět, říkali jsme si, že tak musíme hrát proti Rakówu, a jsem rád, že se to podařilo," kvituje Ševčík pro klubový web.

„Po Seville jsem tehdy řekl šéfům, že více už zažít nemůžou. Postupový gól se Sevillou, ve 119. minutě na tribunu sever. Myslel jsem si, že se víc nedá zažít, musím ale říct, že teďka je to pro mě vlastně víc. Tehdy to bylo úžasné, se slavným soupeřem, znamenalo to čtvrtfinále. Tohle je ale postupový gól do skupiny," srovnává Trpišovský.

Tohle je víc než Sevilla, zdůrazňuje Jindřich Trpišovský a přeje si soupeře z IrskaVideo : Sport.cz

„Obojí je nádherné, je těžké říkat, co je víc. Je skvělé to zažít, ale asi převažuje, že zápas s Rakówem pro nás znamená podzim v Evropě. Nikdy bych nevěřil, že to řeknu, sám jsem z toho překvapený, tohle ale pro mě asi znamená ještě o trochu více," uvědomuje si.

Celá kvalifikace byla psychicky náročná, Slavia letos neměla možnost opravy.