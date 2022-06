Coufal o portugalské hrozbě: Ronaldo je jí už patnáct let, Portugalci ale mají i Jotu a spol.

„Kádr nabitý hráči, kteří nastupují v nejlepších klubech světa. Co se jmen týče, mají Portugalci zajímavější mužstvo než Španělé," pronesl legionář z West Hamu v nahrávce pro média.

„Dva góly jsme dostali v nastavení obou poločasů, branku jsme inkasovali v nastavení první půle i se Švýcarskem. Na tom musíme zapracovat," nechtěl by podobnou situaci zažívat do třetice ve čtvrtek v Lisabonu či v neděli ve španělské Málaze.

„Skutečně netuším, jaký způsob hry zvolí trenéři na Portugalce. Tři dny nato hrajeme v Málaze se Španělskem odvetu, takže tam půjdeme nejspíš stejnou cestou jako v Praze. Nemyslím, že bychom se měli za nedělní výkon stydět. Viděli jsme některé předchozí zápasy Španělů na videu, a i Francouzi a Italové proti nim hráli podobně jako my. Jen jsme možná měli v první půli chodit víc dopředu do presinku, jenže oni mají takovou kvalitu, že by nás stejně zatlačili."