Experti očekávají jasnou výhru Portugalců, nechtěný Ronaldo největším favoritem na vstřelení gólu

„Doma nastupovat s kurzem na výhru 5:1, to je spíš pozice malých fotbalových zemí. Podobný kurz 6:1 má na výhru v Lize národů doma třeba Kypr proti Řecku. Češi se dostali do áčkové skupiny s top týmy Španělskem, Portugalskem a Švýcarskem, jejich pozice by se dala také přirovnat k pozici Plzně v Lize mistrů," předesílá Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.