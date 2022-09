Národní tým si také s předstihem může zajistit záchranu v elitní skupině A, kterou hraje ve třetím ročníku soutěže poprvé. Vedle vítězství nad Portugalskem by k tomu potřeboval také příznivý výsledek souběžně hraného duelu ve Španělsku, které by doma nesmělo prohrát se Švýcarskem.

Všechny jiné výsledky by znamenaly, že se rozhodne až v úterním posledním zápase skupiny ve Švýcarsku. Výběr helvétského kříže aktuálně ztrácí na český celek z posledního místa tabulky bod. Zatímco nejhorší tým elitní divizi A opustí, vítěz skupiny postoupí do Final Four. Portugalci, kteří v roce 2019 ovládli první ročník Ligy národů, mají na druhém místě tabulky bodové manko na vedoucí Španělsko.