Jankto si na Španělsko troufá: Doma můžeme porazit každého

Premiéra jim vyšla. Ve čtvrtek právě po jeho centru mohli čeští fotbalisté slavit druhou a vítěznou branku v zápase se Švýcarskem. „Měl jsem dojem, že míč letí do brány z mojí kopačky, ale gól mi vzali, byl vlastní. Doufám tedy, že jsem si trefu schoval a prosadím se proti Španělsku," usmívá se Jakub Jankto.

Pro mě jde o první zápas se Španělskem. Když se s ním hrálo naposledy na ME 2016, koukal jsem se ještě v televizi. Tehdy se prohrálo až gólem v závěru. Výhra nad Švýcary nás hodně nakopla, hlavně mentálně. Zvládli jsme jeden z nejdůležitějších zápasu ve skupině, tři body jsou zlaté. Teď čeká utkání ještě těžší, budeme potřebovat ještě víc štěstí než ve čtvrtek. Doma můžeme porazit kohokoliv. S trenérem jsme se bavili, že tady v Edenu jsme od zápasu s Brazílií v roce 2019 neprohráli. Chceme šňůru natáhnout. Nejdeme si jen pro remízu. Pokud budou šance, určitě budeme chtít vyhrát.

Víme, že jsou asi ve všech aspektech lepší než my. Ale věříme si díky naší týmovosti a hrdosti, kterou dáváme do každého zápasu. Pro nás je cíl udržet se v elitní skupině, po výhře nad Švýcary vidíme, že je to ještě více reálné. Proti Španělsku jdeme udělat body, může být třeba klíčový i jeden bod.