Je mi až líto, že tým nemůžeme udělat co nejsilnější, mrzí Šilhavého

Jak vznikala nominace?

Chybí kolem deseti hráčů, kteří by tu asi byli, ale zranění jim vystavilo stopku. Snažili jsme se udělat nominaci co nejlepší a nejsilnější.

Proč nejede Tomáš Holeš ze Slavie?

manažer reprezentace Tomáš Pešír: Posílali jsme širší nominaci na kluby. Ze Slavie nám přišla odpověď, že někteří hráči zřejmě nebudou způsobilí zúčastnit se tohoto srazu z důvodu zdravotních komplikací. Byl mezi nimi i Tomáš Holeš. Vyžádali jsme si jednotlivé lékařské zprávy, přišlo nám, že Tomáš Holeš má nějaké zvýšené hodnoty v krvi, tím pádem se nebude moct zúčastnit tohoto srazu.

Pane trenére, koho ze Slavie jste ještě chtěl?

Stáli jsme o čtyři hráče, kteří se omluvili. Šlo o Hovorku, Ševčíka, Provoda a Holeše. Na základě lékařských zpráv nepřijedou.

Náročnou sezonu mají za sebou ve West Hamu Tomáš Souček a Vladimír Coufal. Oni neváhali?

Ti byli hned nastavení, že tu chtějí být od začátku do konce chtějí být. Tam nebyl žádný problém.

Existuje dohoda s některým z klubů elitní české trojky, že by se někdo po dvou domácích zápasech odpojil?

Nemám žádné takové signály, nikdo mě o to nežádal.

Opět chybí útočník Patrik Schick z Leverkusenu, který musel na operaci s tříslem. Nezdá se vám, že je pro něj reprezentace v poslední době prokletá?

Zdá, ale co s tím naděláme? Mrzí nás to. Komunikoval jsem s ním během sezony. Vypadalo to tak, že by měl chuť. Ale ke konci ligy cítil větší a větší bolest, lékaři v Leverkusenu rozhodli o operačním zákroku. Bohužel teď je rekonvalescent.

🇨🇿 Kouč Jaroslav Šilhavý nominoval na červnové zápasy Ligy národů tyto hráče. Nováčkem v kádru národního týmu je záložník Adam Vlkanova ✅ pic.twitter.com/lHsrG4SaGz — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 25, 2022

Naopak pojede nováček Adam Vlkanova z Hradce Králové. Proč?

Byl ústřední postavou hradeckého klubu, který byl překvapením soutěže. Zamíchal pořadím, porazil Slavii a způsobil jí problémy, které vyústily v její druhé místo. V případě Adama to není jen ale o téhle sezoně, víme, že každou sezonu má čísla. Věříme, že nás nezklame, zapadne a řekne si o další nominaci.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Adam Vlkanova z Hradce Králové během utkání nadstavby na Spartě.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Po delší době se vrací po Václav Černý. Proč jste ho vybrali?

Sledovali jsme ho, proto je tady. Nehrál celé zápasy, ale Twente, kde hraje se Sáďou (Michal Sadílek) jede. S oběma jsem komunikoval. Je to typ fotbalisty, který umí jeden na jednoho, dát gól, ostatně nedávno se trefil, je sebevědomý.

Přemýšleli jste o Alexi Královi z West Hamu?

Skloňovali jsme ho. Ale přihlíželi jsme k jeho minutáži, kdy nehraje. Ovšem je mezi náhradníky, může se stát cokoliv. Trénuje, je zdravý. Na tréninku pracuje, přidává si. Jsem s ním v kontaktu.

Jak na zápasy, které vás čekají, nahlížíte?

Absence mě mrzí. Je to svátek pro všechny, pro hráče, trenéry, fanoušky. Uvidíme tu světové hráče. Je mi až líto, že nemůžeme udělat tým co nejsilnější. To je ale realita, s tím nic neuděláme. Věřím, že kluci, kteří v nominaci jsou, se dokážou porvat o dobrý výsledek a předvést dobrý fotbal.

Máte představu, jak rozložíte síly? Uvažujete, že byste udělal dvě jedenáctky, které by odehrály po dvou zápasech?

Zvažujeme to, ale vždy budeme chtít, aby byl tým pro daný zápas co nejsilnější. Budeme se bavit s klukama, jak se cítí. Třeba Suk (Souček) toho odehraje hodně. Nevím, jestli zvládne všechny čtyři zápasy. I když on asi jo. Každopádně v průběhu srazu se to bude nějak vyvíjet.

Je varianta, že byste přibrali někoho z jednadvacítky po jejím zápase s Anglií?

Bavíme se maximálně o třech hráčích. Ale nemusí to být nikdo, může být jeden, dva nebo tři. Jsme domluvení s Honzou Suchopárkem (trenér jednadvacítky), že si po Anglii řekneme.

Co bude vaším cílem?