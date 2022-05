Nejlepší hráč ligy Holeš: Cítím, že jsem vyřízený. Zklamání pořád vstřebáváme. Cizina ho láká, ale...

Vyměnil byste tohle vítězství v anketě za titul?

Jednoznačně. Cena by se mi přebírala daleko líp, kdybychom měli titul. Tahle je to hořčejší. Ale i tak jsem za tohle ocenění šťastný. Vážím si ho, zvlášť když nejlepšího hráče vybírají ligoví trenéři a kapitáni.

Překvapilo vás, že jste se stal nejlepším hráčem ligy v sezoně, kdy jste se Slavií nezískali mistrovský titul?

Jo, překvapilo. Nemáme titul a také na hřišti nejsem tak výrazný. V téhle sezoně nemám tolik gólů a asistencí jako v té minulé.

Už vás přebolelo zklamání z druhého místa?

Pořád to vstřebáváme. Mám to neustále v hlavě. Když jdu spát, přemítám si, co by, kdyby. Ještě nějaký čas potrvá, než to z hlavy dostanu.

Slavia neumí fotbalVideo : Sport.cz

Proč jste titul nezískali?

Myslím, že nám tolik nefungovala defenzivní činnost. Dostali jsme dost gólů. Když jsme vedli, inkasovali jsme a nakonec remizovali. Nezvládali jsme utkání na 1:0 jako předešlou sezonu. Nezvládli jsme také vzájemné zápasy s Plzní na jaře, v obou jsme přitom vedli, ale dvakrát jsme remizovali.

Řešil jste už, co se bude dít v létě? Nepřemýšlel jste nad tím, jestli byste chtěl odejít do zahraničí?

Opravdu ne. Řeším jen Slavii: do kdy budu mít dovolenou, kdy odjíždíme na soustředění, plán přípravy a další věci.

Lákalo by vás vyzkoušet si štaci jinde?

Netajím se tím, že bych si rád vyzkoušel jednu z nejlepších soutěží. Ale jsem realista, vím, že už mám nějaký věk. Nějak nad tím nepřemýšlím.

Slavia bude v příští sezoně chybět v Lize mistrů. Jak to může ovlivnit náladu v týmu?

Všichni jsme samozřejmě chtěli přivést do Edenu zase Ligy mistrů, bohužel tu možnost mít nebudeme. Jsme ale v předkole Konferenční ligy a víme, že finále téhle soutěže je v Edenu. Uděláme maximum pro to, abychom postoupili do základní skupiny Konferenční ligy. To je jasný cíl.

A o finále v Edenu už sníte?

Nějak jsme to neřešili. Sám jsem si říkal, že když budeme hrát o Konferenční ligu, tak by bylo krásné zase postoupit do jarních bojů. Teď na jaře jsme narazili na silný Feyenoord. Věřím, že kdybychom ho porazili, do finále bychom se dostali. Finále je takový sen, ale myslím, že to není ani nic nereálného.

Sezona vám ale ještě nekončí, reprezentaci ještě v červnu čekají čtyři zápasy v Lize národů. Co tomu říkáte?

Je to trošku nešťastné. Po sezoně jsem fakt fyzicky vyřízený, v posledních zápasech to na sobě cítím. Není to ono, po utkáních se necítím dobře, mám různé svalové problémy. Uvítal bych určitě delší dovolenou. Ale je to tak, jak to je. Musíme se s tím smířit.

Je ve hře, že byste třeba část srazu vynechal?

Nevím. Ještě jsme se o tom nebavili, soustředili jsme na závěr sezony. Uvidíme, co bude.

Před rokem jste měl po mistrovství Evropy krátké volno. Cítíte, že vás nabitý program a krátké dovolené dobíhají?

Určitě to vliv má. Uvítal bych dlouhé volno, aby si tělo odpočinulo. Přeci jen už nejsem nejmladší. Cítím na sobě, že jsem vyřízený. Není se co divit, zápasů bylo hodně a volna po evropském šampionátu jsem moc neměl.

Problémy s motivací nemáte?