Kuchta září, v Rusku má důvěru. Zaujme někoho, kdo ho odtamtud vykoupí?

Má za sebou zvláštní půlrok. V lednu vyrazil na zahraniční štaci, vybral si ho Lokomotiv Moskva. Jenže za pár týdnů Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině, kterou vojensky napadlo. Putinova země se ocitla v mezinárodní izolaci, Kuchta v ní ale musel pracovat.

„Samozřejmě vnímá, co se děje, cítí to, ale zasahovat do toho nemůžeme. Když jsme přestup dělali, nikdo nemohl předpokládat, co se stane," probírá se situací hráčský manažer Milan Martinovič, jenž hvězdu aktuálního srazu zastupuje.

Skvělý Jan Kuchta. Jeden gól dal, druhý zařídil. Pomůže mu to k odchodu z Ruska?Video : Sport.cz

Rvavý útočník neměl špatné jaro, v deseti ligových zápasech dal tři góly a na další dva nahrál. V reprezentaci se zcela odvázal. Je ho plné hřiště. „Jsem úplně nadšený. Všichni o něm dřív mluvili, že hlavně dře a bojuje, teď ukazuje, že je to fotbalista, který umí dát gól a má fantastické řešení situací," pochvaluje si Martinovič.

Proti Švýcarsku vstřelil Kuchta gól, když pohotově využil liknavosti obránců hostí. Pak se cpal na Janktův tečovaný centr, který i bez jeho zásahu doskákal do sítě. Češi vyhráli 2:1, v neděli vydolovali remízu 2:2 s nabitým Španělskem. Pětadvacetiletý šutér nejprve naservíroval gól Jakubu Peškovi, ve druhé půli proměnil samostatný nájezd lobem ve stylu Karla Poborského.

Vystoupení Kuchty mohou logicky zaujmout leckoho z kvalitnějších soutěží, než je ta ruská. Pro českého reprezentanta by to mohlo být vysvobození v ožehavé situaci. Smlouvu v Lokomotivu má do léta 2026.

Kuchtičův výkon? Klobouk dolů, chválí čeští fotbalisté svého spoluhráče. Remíza mrzí.Video : Sport.cz

„Teď bych to nechtěl komentovat. V Lokomotivu má platný kontrakt. Uvidíme, jak to bude, jestli se něco změní. Když přijde někdo s konkrétní nabídkou, budeme jednat. A viděli bychom, jak by se k tomu postavil Lokomotiv. Dosud byl maximálně korektní a plnil, co plnit měl," reaguje na tohle téma Martinovič.

V národním týmu by Kuchtovi přesun přáli. „Jednoznačně ukazuje, že je to hráč, který výkonnostně má na to, aby působil ve velice kvalitním týmu v kvalitní soutěži," je přesvědčený asistent reprezentačního trenéra Jiří Chytrý.

Kuchta rozvíjí své dovednosti. Už když působil v české lize, z níž se do Ruska odrazil ze Slavie, potvrzoval, že se v pokutovém území umí chovat, najít si vhodný prostor a zakončit. Hodí se do týmu, který hraje náročně. Vždy byl důrazný, na obránce nepříjemně dotíral.

„Stropu nedosáhl. Vždycky můžete odejít do lepší ligy a mančaftu, který hraje náročnější fotbal. On to má v sobě. Když přijde do náročnější ligy, zvládne to. Může ukázat ještě víc," tvrdí Martinovič.

Portugalci jsou podobní Španělům. Díky Ronaldovi jsou nebezpečnější ve finální fázi, říká Jiří Chytrý.Video : Sport.cz, FAČR

Změnilo se něco v Moskvě? „Má důvěru. Nemusí řešit, jestli bude hrát, nebo ne. Je v základní sestavě, má sebevědomí. V Lokomotivu si ho moc váží, spoléhají na něho," vypočítává jeho manažer.