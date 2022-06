Lob ve stylu Poborského střelce Kuchtu hned napadl. Souček: Je krásné, že jsme naštvaní po remíze se Španělskem

„Ukázalo se, jaký máme kádr, vždyť máme tolik absencí. Na tuhle šanci jsme čekali. Máme na co navazovat. Můžeme být na výsledek hrdí," přidal křídelník Jakub Pešek, který už ve 4. minutě otevřel skóre. „Byli jsme skvěle připravení, odvedli jsme kus práce. Věděli jsme, že budeme běhat bez balonu a že to bude náročné. Ale věděli jsme také, že tyhle situace přijdou. Kuchtič to vyřešil skvěle," rozebral Pešek branku, kterou mu připravil Jan Kuchta. Sparťanský hráč už pak střílel do odkryté brány.

„Trenéři nám na videu ukázali, jak na ně. Zaskočili jsme je. Byla to krásná akce. Dostal jsem krásný balon od Cufa (Vladimír Coufal), Péša se sám nabízel, dal jsem mu to až do kuchyně," popisoval Kuchta.

Španělé v nastavení první půle vyrovnali, ale útočník s desítkou na zádech pak poslal ve druhém poločase Čechy do vedení. Po skvělé přihrávce Václava Černého šel sám na brankáře Unaie Simona a přehodil ho lobem ve stylu Karla Poborského.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Euforie v podání českého fotbalového reprezentanta Jana Kuchty v utkání Ligy národů proti Španělsku.Foto : Roman Vondrouš, ČTK

„Musím říct, že jsem to měl od začátku v hlavě. Nabízelo se to. Gólman byl vysoko, vracel se, pak šel naproti mně. Musel jsem to trefit tak, aby to hned za ním spadlo. Takové góly nedávám. Jsem strašně rád, že to pomohlo k bodu, protože jsme si sáhli na dno," líčil Kuchta.

Češi hráli s velkým nadšením, zaujetím. Ale v poslední minutě inkasoval na 2:2. „Hráli jsme to, co jsme si řekli v šatně. Řekli jsme si, že tam necháme všechno. Chovali jsme se jako jeden tým, vložila se do toho i euforie ze zápasu se Švýcarskem," prohlásil Souček.

Národní tým má po dvou zápasech elitní skupiny Ligy národů čtyři body. „Kdyby nám to někdo řekl před nimi, brali bychom to všemi deseti. Ale sahali jsme po třech bodech," uvedl Pešek.

„Jsme v nejlepší skupině, mančafty v ní mají obrovskou kvalitu, ti hráči hrají ve velkých evropských klubech. Je to pro nás odměna, že jsme se do téhle skupiny dostali. Každý zápas hrajeme na hranici svých možností. Pokud na nich nebudeme, budeme dostávat góly a prohrávat. Zase jsme si ukázali, že s takovým mančaftem můžeme hrát," podotkl Kuchta.