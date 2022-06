Klobouk dolů před Kuchtou! Vysvobodí ho lob á la Poborský z ruské temnice?

První gól Kuchta připravil zcela nezištně. „Kuchtiče znám z Liberce, není lakomý. Už jsem to uklízel skoro do prázdné, i když gólman tam byl rychle," děkuje spoluhráči Jakub Pešek, po jehož trefě VAR ještě přezkoumal, zda Kuchta nebyl v ofsajdu.

Útočník Lokomotivu už ve čtvrtek přispěl jedním zásahem k vítězství 2:1 nad Švýcarskem. Gól Španělsku vstřelil po šikovném přehození brankáře Simóna. „Již od Liberce vím, jak Kuchtič pracuje. Klobouk dolů před výkony, které teď předvádí, i před jeho zakončením. Už jsem byl na lavičce a modlil se, aby to tam spadlo. Vyřešil to mazácky," chválí Pešek.

„Je to možné, seděli jsme spolu i před zápasem. Samozřejmě se o věcech bavíme, je to víc než logické. Je nejkrásnější se ukázat na takovém pódiu, myslím, že to bere za správný konec a já mu to moc přeju, zaslouží si to. Doufám, že mu do budoucna vyjdou kroky, které si přeje," vypráví Černý.