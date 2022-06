Liga národů? Nápad za miliony. Češi na Ronaldovi a spol. vydělají

Balíček vstupenek na všechny tři domácí zápasy ve skupině včetně zářijového duelu s Portugalskem stál od 2490 do 4490 korun, jednotlivé duely pak vyšly dráž. Na Švýcarsko se prodávaly lístky od 890 do 1790 korun a na Španělsko od 1290 do 2290 korun.

„Zdařilé vykročení do Ligy národů je potvrzením správnosti znovujmenování trenéra Šilhavého. Jsem rád, že se nám do skupiny podařilo vykročit úspěšně, řekl jsem to mužstvu i Jardovi. Sám upřímně přiznal, že to neočekával ani ve snu. Přestože jsme odehráli dva dobré zápasy a máme čtyři body, hlavním cílem zůstává udržet skupinu A, což by mělo přinést českému fotbalu zase tři luxusní soupeře v příštím ročníku," přeje si Fousek.