Možná jsme takový výsledek potřebovali, abychom se probudili, řekl kouč Belgie

"Možná jsme takový výsledek potřebovali, abychom se před světovým šampionátem probudili. Je to rána, ale je jasné, na čem musíme zapracovat. Mistrovství světa začíná až v listopadu, ale s národním týmem máme jen 17 dní na to, abychom se připravili," řekl Martínez.

"Začali jsme dobře a nacházeli si místo. Pak to pro hráče začalo být fyzicky náročné," uvedl španělský kouč po utkání, ze kterého musel už po necelé půlhodině odstoupit zraněný kanonýr Romelu Lukaku. "Od té chvíle se zápas zlomil. Najednou to bylo otevřené, bylo to fyzicky náročnější a přišly komplikace, protože oni v tomhle ohledu byli lepší," řekl trenér, jehož tým vedl tři a půl roku světový žebříček, než ho na jaře předstihla Brazílie.