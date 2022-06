Okradli sudí Čechy o výhru nad Španělskem? Vyrovnávací gól budí rozpaky

„Každopádně to nebyly hodinky. To pomezní rozhodčí hned začal mávat, že balon byl za brankovou čarou. Pro mě to ale transparentní nebylo, z toho, co jsem viděl ze zpomalených záběrů. Evidentně tady goal-line technology není, ta by to ukázala jasně," vyjádřil pochybnosti nad platností gólu spolukomentátor a někdejší útočník Luděk Zelenka.