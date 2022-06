Češi na nás byli lépe připraveni než my na ně, řekl španělský obránce Martínez

Martínez si v 90. minutě naskočil na centr Marca Asensia a pomocí odrazu od břevna srovnal. "Mám radost z gólu, ale pořád ve mně převládá zklamání z toho, že jsme nezvítězili. Musíme být soustředěnější. Cítil jsem, že Češi na nás byli lépe připraveni než my na ně," citoval Martíneze web UEFA.

"Někdy strašně jednoduše ztrácíme míče, to musíme rozhodně zlepšit. Jsem moc kritický? Když je potřeba být kritický, je to nezbytné," uvedl hráč Bilbaa, který na první reprezentační branku potřeboval 18 zápasů.

Španělé v Edenu ve druhém utkání třetího ročníku Ligy národů dvakrát prohrávali. "Od začátku to pro nás bylo komplikované. Po většinu zápasu jsme to nebyli my, nebyli jsme ve své kůži. Nehráli jsme tak, jak jsme si představovali," prohlásil Enrique.