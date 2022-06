Málaga (od našeho zpravodaje) - Hned na devíti místech změnil trenér Luis Enrique sestavu, na hře Španělů to ale nebylo samo sebou znát. Drželi se svého... Tedy hlavně míče, který chtěli a měli třeba v první půli pod kontrolou po 74 procent odehraného času, takže zákonitě dominovali. Deset minut brankář Mandous poznával, co ho čeká, než se jeho spoluhráči odvážili k avizovanému presinku a napadání, jímž hru domácích nabourávali.

Prostřelit ho ovšem nedokázal, takže španělská reakce přišla vzápětí. Soler totiž českým hráčům předvedl, jak se podobné příležitosti proměňují. On tu svou nachystanou Alonsem využil a domácí se rozjeli. Asensio se po střetu se Zeleným dožadoval penalty, záložník Valencie Soler se mohl záhy zapsat podruhé mezi střelce, ale bránu netrefil.

Pešek s Kuchtou to po chybě brankáře Simóna také nesvedli, čímž jen potvrdili, jakou bolestí je pro Šilhavého výběr proměňování příležitostí, když už se naskytnou. A obrana Španělů je nabízela i po změně stran, když se ocitla pod tlakem a musela se vyrovnávat s agresivitou a důrazem soupeře. Ani Peškova možnost, ani slibná akce rozjetá Součkem či střela střídajícího Krále ale zúročení nepřinesly.

Španělé pořád vyznávali svůj fotbal. Sice úsporný se snahou co nejdéle držet balon, neztratit ho, kombinovat a trpělivě čekat na příležitost, která nakonec skutečně přišla. Čtvrthodiny před koncem po první vážnější akci domácích. Gavi ji založil, Olma s přispěním Jemelkovy teče zrealizoval a střídají Sarabia ji po třech minutách na hřišti zakončil.

Domácí La Roja se pochopitelně uklidnili a výhru, která je ve skupině A posunula na první příčku, si pohlídali. Oni si to na podzim rozdají s Portugalci o postup do Final Four, na českou reprezentaci pak čeká nejdříve domácí odveta s Ronaldem a spol. a 27. září ve Švýcarsku bitva o udržení.