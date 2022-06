Proti Čechům to bude velmi náročné, musíme být trpěliví, řekl trenér Portugalska

"Bude to velmi náročné. Češi nejsou jako Španělé nebo Švýcaři, kteří se snaží držet míč. Vždycky hrají se čtyřmi nebo pěti hráči vzadu. Co do obrany je to velmi dobře organizovaný tým, velmi kompaktní. Snaží se rychle narušit záložní řadu a zpátky se vždycky stahují spolu. Musíte být trpěliví, abyste našli volné prostory," citoval Santose web CNN Portugal.