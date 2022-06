Ronalda uhlídal, dres na něm ale neloudil. Nejsme přece na výletě, nestál Brabec o relikvii CR7

Přitom právě pro Brabce by tato relikvie hodnotu měla. Už proto, že Ronalda uhlídal a on gól nedal. Ostatně, na kapitánovi domácí reprezentace bylo hodně patrné, jak je rozmrzelý, že k dosavadním 117 reprezentačním brankám nepřidal ve čtvrtek večer na stadionu Sportingu Lisabon, odkud se vydával do světa velkého fotbalu, trefu další.

„Zase až tolik soubojů jako se soupeřovými útočníky v předchozích zápasech jsem s ním nesvedl. I proto, že Ronaldo si pro míče sám chodí hodně dozadu. Ale zážitek zahrát si proti jednomu z nejlepších fotbalistů na světě to byl, i když pro mě to je to fotbalista jako každý jiný. Ostatně, Portugalci mají v mužstvu spoustu hvězd, takže bránit je jsem bral jako výzvu," netajil, že i bez Ronaldova dresu bude mít na co vzpomínat.