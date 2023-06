Tak děravou obranu nepamatují od 60. let. Stydíme se, smutní Nizozemci

Domácí play off Ligy fotbalové Ligy národů Nizozemci nezvládli. „Stydíme se za to, jak jsme hráli. Všichni se musíme podívat do zrcadla a říct si, jestli jsme na trávníku nechali všechno," rozčílil se po prohře 2:3 v utkání o bronz s Itálií kapitán Virgil van Dijk. Oranje trápí obrana děravá nejvíce za posledních více než 60 let.

Foto: Patrick Post, ČTK/AP Zklamaný kouč Nizozemců Ronald Koeman během utkání o třetí místo

Nizozemci nejprve nezvládli semifinále s Chorvatskem a po prodloužení padli 2:4. V neděli pak nestačili ani druhého soupeře. Trenér Ronald Koeman, který tým přebral loni po mistrovství světa, má další důvod k přemýšlení. Ze čtyř utkání vyhrál s Oranje jen jednou proti Gibraltaru. Tým v tomto období inkasoval celkem 11 branek, což je za čtyři po sobě jdoucí duely nevíce od roku 1962. „Prohra s Itálií a předvedený výkon je velký krok zpět. Stydím se. Nebyl v tom žádný týmový duch. To je to nejhorší, co může trenéra potkat. Podobné věci nemají s taktikou nebo herní kvalitou nic společného. Nemluvím o fotbale, ale o ochotě a mentalitě. Zklamali jsme se navzájem," uznal Koeman, jenž čelí stále větší kritice a v médiích se začíná spekulovat, zda by neměl odstoupit. Tři prohry jsou více, než nabíral předchozí kouč Louis van Gaal za své dvě štace u národního týmu, v nichž reprezentaci vedl ve 49 kláních. Hodně se řeší změna systému. Na světovém šampionátu v Kataru vypadli Nizozemci na penalty ve čtvrtfinále s pozdějším vítězem z Argentiny a tehdy ještě pod taktovkou Van Gaala praktikovali rozestavení se třemi stopery. Koeman ale od svého příchodu zavedl čtyřčlennou obrannou řadu. Under Louis van Gaal, Netherlands were 20 games unbeaten (excluding shootouts) Since Ronald Koeman took over: 4-0 loss vs. France 3-0 win vs. Gibraltar 4-2 loss vs. Croatia 3-2 loss vs. Italy 😬 pic.twitter.com/eVqZYXPGbA — B/R Football (@brfootball) June 18, 2023 „Předtím nám trvalo dva roky, než jsme systém vyladili. Úplně stejně to musíme udělat nyní. Tyto zápasy jsme vnímali jako příležitost k učení, realita se ukázala. Máme hodně co zlepšovat," konstatoval van Dijk. První dva ročníky Ligy národů opanoval vždy tým, který závěrečný turnaj pořádal. Nejprve Portugalci, když v roce 2019 ve finále zdolali 1:0 právě Nizozemce. V roce 2021 se pak radovali Francouzi, kteří v posledním duelu přetlačili 2:1 Španělsko. Oranje tak tuto sérii přeruší. Do dalšího soutěžního utkání v rámci kvalifikace na EURO 2024 proti Řecku mají necelé tři měsíce. Času na analýzu a případné změny je tedy dost.