Vsadí i proti Ronaldovi na tři beky? Ještě se o tom pobavím s hráči, reaguje Šilhavý

Lisabon (od našeho zpravodaje) - „Necháme si to pro hráče, ti se to dozví první," odrážel Šilhavý s úsměvem ve tváři veškeré novinářské ataky na sestavu a rozestavení.

„Předpokládáme, že nás silný soupeř zatlačí do defenzivy, takže se budeme bránit a z obrany chodit do brejků. Se Španělskem jsme doma ukázali, že to umíme a můžeme být v protiútocích nebezpeční," vracel se do nedělního Edenu, kde jeho tým sahal ještě třicet vteřin před koncem řádné hrací doby po vítězství.