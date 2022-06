Zápasy s Čechy jsou vždy náročné, musíme se zlepšit, řekl trenér Španělů

Španělé před týdnem v Edenu dvakrát prohrávali a remízu zachránili až gólem v 90. minutě. "Abychom vyhráli, určitě se musíme značně zlepšit. Podle mě je český tým v naprosto skvělém stavu, je to top mužstvo. Zápasy s Čechy jsou vždy náročné, protože hrají jiným způsobem, než na jaký jsme zvyklí. Moc nám to nevyhovovalo. V Praze hráli s velkým nasazením a zaujetím, v dobrém počtu hráčů se poskládali kolem vápna a udělali tam bariéru, kterou jsme těžko překonávali," řekl Enrique na tiskové konferenci v Málaze.

Také obránce Jordi Alba čeká podobné utkání jako před týdnem. "Budeme chtít začít aktivně. Češi nám v prvním zápase dělali problémy v obraně rychlými brejky, byl to dost komplikovaný zápas. Doufejme, že to zítra dobře dopadne. Koneckonců hrajeme doma, takže po vítězství toužíme více než kdy jindy," uvedl Alba.

"Je to, jako když jste už dlouho nebyli na žádném koncertu a do města přijede nějaký dobrý zpěvák. V Andalusii je nadšení pro fotbal obrovské. Když nám federace řekla, že se lístky za 15 minut vyprodaly, ukazuje to, jaké je to fotbalové město," podotkl Enrique.