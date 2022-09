Úvod byl z české strany sympatický. Souček po rohu hlavičkoval do brankáře, Schick pak připravil palebnou pozici pro Jemelku a Vlkanova v 8. minutě dokonce střelou zdálky trefil břevno. Překvapený brankář Sommer se na míč jen díval...

Do druhého dějství už nenastoupil brankář Vaclík, který si zranil rameno, nahradil ho Staněk. Místo Kúdely pak do obrany přišel Havel. Na trávníku tak bylo hned pět hráčů mistrovské Plzně. Nejen je zlobil Embolo. Nejprve ho zblokoval Zima, při další šanci útočníka Monaka se pak blýskl Staněk.

S týmem helvétského kříže se přitom dalo hrát. Schick se dostal za Elvediho, který ho fauloval. Penalta. Schick ji proti Portugalsku zahodil, míč si tedy vzal kapitán Souček. A proti skvělému z pokutového kopu Sommerovi neuspěl ani on...

Švýcaři si oddechli. Jim by k záchraně klidně stačila i remíza, naopak Češi museli zvítězit. Nevzdávali se, ale útočili do plných. Navíc měli štěstí, že Vargasův gól po konzultaci s VAR kvůli ofsajdu neplatil. Smůla se jich naopak držela při zakončení. Dvě minuty před koncem trefil Kuchta hlavou tyč, od níž se míč po linii brankové čáry odrazil do rukou Sommerovi...