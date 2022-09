Portugalci měli v Braze dlouho převahu, ale střely Joty a kapitána Ronalda zneškodnil gólman Simón, Bruno Fernandes zamířil do boční sítě. Španělé odolali domácímu tlaku a těsně před koncem z ojedinělé šance rozhodli. Střídající Nico Williams prodloužil míč hlavou na volného Moratu, jenž snadno zakončil do prázdné branky. Hráči "La Roja" ve Final Four doplnili Italy, Chorvaty a Nizozemce. Turnaj se uskuteční příští rok v červnu.