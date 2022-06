Chtěl mě zabít, říká o Messim jeho reprezentační a týmový kolega

K incidentu, na který Paredes vzpomíná, došlo v březnu minulého roku. Messi tehdy působil ještě v Barceloně, která hrála osmifinále Ligy mistrů proti PSG. V prvním zápase dostali Katalánci doma naloženo a k odvetě do Paříže odjížděli za nelichotivého stavu 1:4. Hvězdný Argentinec přitom v prvním zápase proměnil penaltu a poslal svůj tým v prvním poločase do vedení.

Lionel Messi 'wanted to kill' Leandro Paredes during PSG-Barcelona spat pic.twitter.com/fycRAB7ZVk

Sedmadvacetiletý Paredes nyní vzpomněl, že během tohoto zápasu se dostal s Messim do křížku. „Naštval se, protože jsem něco řekl svým spoluhráčům a on mě slyšel a naštval se," řekl. O co přesně šlo však neřekl. „Opravdu se rozzlobil. Bylo to zlé. Chtěl mě zabít a já chtěl jít domů," dodal.