Pařížanům zajistila gól spolupráce mezi Messim a Neymarem, kteří si v 5. minutě narazili míč a argentinský útočník se trefil přesně do spodního rohu branky. Lacazette mohl vyrovnat, hlavičkou z bezprostřední blízkosti však netrefil branku.

Marseille po osmi zápasech zůstalo společně s PSG a Lens neporaženo. V první půli šlo Rennes do vedení, když si centr Traorého srazil do vlastní sítě Guendouzi. Francouzský záložník ve druhé půli zaznamenal druhou branku, tentokrát hlavičkou umístil míč do sítě Rennes.