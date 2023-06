Loučení Messiho a Ramose s PSG ve stínu gólmana bojujícího o život

Brankář Sergio Rico po utkání, v němž tým PSG oslavil titul, odcestoval do Huelvy, kde se zúčastnil tamní pouti. Při pádu z koně se ale vážně zranil (podle médií si dokonce poranil mozek) a i přes okamžitý transport do nemocnice stále bojuje na jednotce intenzivní péče o život. Gólman nosil na dresu číslo 16, symbolické proto bylo, že se pařížský celek v zápase proti Clermontu dostal do vedení právě v 16. minutě, kdy se hlavou trefil loučící se Sergio Ramos.

Do přestávky ale přišel šok, Clermont totiž do pauzy vymazal manko a do kabin se šlo za stavu nerozhodného 2:2, po pauze dokonce šli hosté do vedení. Messi se snažil dát gól, v první půli ale jeho trestný kop těsně minul horní růžek. Po přestávce mu předložil do tutové pozice balon Mbappé, všichni už se chystali na gólové oslavy, Argentinec však levačkou poslal míč mimo tyče.