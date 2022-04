Mbappé chápal, že část fanoušků PSG bojkotovala oslavy mistrovského titulu

"Pokud chcete slavit, slavte. Pokud ne, tak ne. Jste zklamaní, naprosto tomu rozumíme, ale stalo se to už před více než měsícem. Chtěli poslat vzkaz, klub to chápe," citovala Mbappého agentura AP. Francouzský reprezentant ale zdůraznil, že Park princů opustila jen menšina fanoušků, "která nepředstavuje všechny příznivce PSG".

"Mám velkou radost, že jsme pro klub vyhráli další titul, jímž jsme vstoupili do historie. Pro všechny to hodně znamená. Po obrovském zklamání v Lize mistrů to nebylo snadné, ale hráči se zachovali opravdu profesionálně a bojovali o titul, což se nám podařilo. Přidání dalšího titulu do klubové sbírky je opravdu důležité. Titul by se měl ocenit," prohlásil pro klubový web Pochettino.