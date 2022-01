Messi vynechá po prodělaném koronaviru i ligový duel s Brestem

Čtyřiatřicetiletý Messi měl spolu s dalšími třemi spoluhráči pozitivní test na začátku letošního roku. Bývalý fotbalista Barcelony se nakazil během vánoční přestávky doma v Argentině. Přestože se mohl po negativním testu o týden později vrátit do Francie, první ligové utkání svého týmu v tomto kalendářním roce proti Lyonu (1:1) vynechal. Nyní nebude figurovat ani v domácím duelu proti Brestu.

"Zabralo mi to více času, než jsem čekal," uvedl Messi ve čtvrtek na sociálních sítích. Podle svých slov se však cítí téměř zdravý a dychtí po návratu na hřiště. "V těchto dnech jsem trénoval, abych se dostal co nejdříve do stoprocentní formy. Letos nás čeká několik velmi vzrušujících výzev a doufám, že se brzy zase uvidíme," vzkázal na instagramu Messi.