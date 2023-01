Nejmladší trenér v Evropě šokuje Francii. O body obral i Messiho a spol.

Nedávno oslavil teprve třicáté narozeniny, mnoho jeho vrstevníků tak ve fotbalovém světě působí coby hráči. William Still je ale jedním slovem unikát. Belgicko-anglický kouč se v říjnu stal šéfem lavičky prvoligové Remeše a ve dvanácti zápasech zatím ani jednou neochutnal hořkost porážky. V neděli navíc vybojoval velmi cenný bod na hřišti hvězdami napěchovaného Paris Saint-Germain díky remíze 1:1. „Říkal jsem si, proč to sakra dělám? Jak jsem se mohl dostat do stavu, že trénuji proti takovým hráčům?“ popisoval Still co se mu honilo hlavou, když své svěřence připravoval na souboj proti nejlepším hráčům planety.

Foto: Thibault Camus, ČTK/AP Trenér francouzské Remeše William Still.Foto : Thibault Camus, ČTK/AP

Článek Benjamínek mezi trenéry sice vedení týmu značně uspokojuje co se týče výsledků, horší to je ale z finanční stránky. Vzhledem k tomu, že Still ještě nestihl získat licenci UEFA na úrovni nutné pro vedení týmu v Ligue 1, musí klub z Remeše za každý zápas pod jeho vedením platit pokutu ve výše 25 000 € (v přepočtu necelých 600 000 Kč). „Řekli mi, že dokud budeme vyhrávat, tak budou moc rádi investovat do mojí kariéry," usmíval se Still. A nutno dodat, že Remeš jeho angažováním i přes peněžní ztráty trefila jackpot. Se Stillem na lavičce totiž zapsala ve dvanácti soutěžních utkáních šest vítězství a stejný počet remíz. Tu poslední proti PSG zařídil až v páté minutě nastavení host z Arsenalu Florian Balogun a pořádně tak rozbouřil celou lavičku svého celku včetně hlavního kouče, který je vůbec nejmladším mužem ve své roli na celém kontinentu. Folarin ⁦@balogun⁩ wouldn’t be denied 😤 𝑳𝒂𝒔𝒕-𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒆 𝒔𝒕𝒖𝒏𝒏𝒆𝒓 𝒊𝒏 𝑷𝒂𝒓𝒊𝒔 #PSGSDR pic.twitter.com/xonFxzkimn — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) January 29, 2023 Jak se ale vůbec Still dostal k vedení celku v jedné z evropských top soutěží v tak mladém věku? „Byl jsem obyčejné dítě, které trávilo noci u počítače a hry Football Manager. Čím dál více si ale uvědomuji, jak moc se jí reálný svět podobá," pravil 30letý rodák z Belgie. Právě dlouhé hodiny za obrazovkou jej prý ještě jako teenagera inspirovaly k brzkému nastartování trenérské kariéry. Nejprve působil coby v Anglii u starších žáků Preston North End, přes Lierse, Beerschot a Standard Lutych se pak dostal až do Remeše coby asistent kouče Oscara Garcíi. Ten byl ale v říjnu odvolán a Still se posunul do role dočasného trenéra, vzhledem ke skvělým výsledkům ale již u týmu zůstal. A vypadá to, že jeho pohádkový příběh hned tak neskončí. Francie Fotbalisté PSG remizovali s Remeší, v závěru vystřelil hostům bod Balogun

