Šestinásobní mistři byli po sestupu z nejvyšší soutěže posláni do třetí ligy před měsícem, když vyšlo najevo, že Bordeaux má dluhy ve výši 40 milionů eur (asi 983 milionů korun).

Francouzský fotbalový svaz nicméně tři dny před startem soutěže vrátil Bordeaux do druhé ligy poté, co se klub majitel klubu Gérard López dohodl na postupu s věřiteli. Navíc do klubu investoval dalších deset milionů eur a dalších 14 milionů získal z prodeje hráčů.