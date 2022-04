Záložník PSG Draxler je po operaci kolena, Messiho trápí zánět achillovky

Draxler, který přišel do francouzského klubu v roce 2016 z Wolfsburgu za více než 40 milionů eur, v poslední době nedostává v týmu plném hvězd tolik prostoru. Smlouvu má do roku 2024, ale nedávno připustil, že by mohl v létě odejít, aby více hrál a mohl si vybojovat nominaci na mistrovství světa v Kataru.