Zatím bez Messiho. Vynechá dva ligové duely PSG

Messi pomohl Argentině k nejcennějšímu titulu po 36 letech a momentálně si užívá volna. Další hvězda PSG Francouz Kylian Mbappé se naopak zapojil do tréninku už 21. prosince, tři dny po prohraném finále MS.

Sedminásobný držitel Zlatého míče a nejlepší hráč šampionátu v Kataru Messi tak bude Pařížanům chybět ve středečním domácím zápase se Štrasburkem i v novoročním duelu prvních dvou týmů tabulky na hřišti Lens. Zasáhnout by mohl 6. ledna do pohárového utkání s Chateauroux, případně až o pět dní později do ligového zápasu proti Angers.